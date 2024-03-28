В Минобороны заверили, что призывники к участию в СВО привлекаться не будут

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский, заявил, что военнослужащие, призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, – сообщает в четверг, 28 марта, газета «Звезда»

В интервью изданию генерал-полковник Бурдинский сказал: «Хочу успокоить призывников и их родителей, знаю, что эта тема часто обсуждается сегодня, но – срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут».

«Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля. А те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», – подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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