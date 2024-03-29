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Пятница, 29 марта 2024, 13:19 мск

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Макрон призвал обсудить приглашение Путина на саммит G20

Архив, фото: Kremlin.ru

Приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» должно быть итогом обсуждения всех стран-участниц организации, считает французский лидер Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что вопрос присутствия Путина обсуждался во время подготовки к саммиту G7. Тогда часть участников готова была отказаться от присутствия на саммите в случае приезда российского лидера.

«Смысл этого клуба в том, что он должен быть консенсусным. Если такая встреча может быть полезной, мы должны ее провести, если же она внесет раскол, то, несомненно, нет», – цитирует Макрона агентство «Прайм».

Осенью 2023 года страны «Группы двадцати» смогли договориться об общих формулировках относительно конфликта на Украине и сошлись во мнении, что компромисс с Россией необходимо найти.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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