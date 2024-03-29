Послу Молдавии заявлен решительный протест

МИД России в пятницу, 29 марта, соощил о том, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в министерство, где ему был заявлен протест в связи с высылкой российского дипломата и недопуском делегации России на сессию конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

В сообщении российского МИДа говорится: «Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая».

«Лилиану Дарию вручена нота Министерства о том, что в качестве ответной меры на высылку сотрудника Посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника Посольства Молдавии в России. Послу Молдавии указано также на то, что официальный Кишинев намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность ФАО. Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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