Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для Украины было бы лучшим вариантом бы стать «буферной зоной» между Западом и Россией и получить гарантии безопасности, – сообщают в пятницу, 29 марта, венгерские СМИ.

В ходе беседы с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Премьер-министр Венгрии Шюсселем заявил: «Следует учитывать географическое положение Украины. Для них, как непосредственных соседей России, самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности. Если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну. Россия же со своей стороны не согласится на членство Украины в НАТО никогда».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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