В МВД России создана специальная группа для консультаций граждан, депортированных из Прибалтики

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 29 марта, заявила, что в ведомстве создана рабочая группу для консультирования русскоязычных граждан, которые вынужденно покинули Прибалтийские страны Балтии.

Представитель МВД РФ, в частности, сказала: «В Главном управлении по вопросам миграции МВД России создана рабочая группа для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств в связи с депортацией, а также членов их семейСотрудники созданной рабочей группы в телефонном режиме проведут разъяснительную работу с русскоязычными гражданами относительно возможности урегулирования их правового положения в РФ, а также окажут содействие в решении иных вопросов по направлению деятельности министерства».

«Также МВД РФ продолжает действовать рабочая группа по вопросам переселения из недружественных государств, оказания содействия в оформлении необходимого пакета документов для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в России, проживающих за рубежом, – добавила Ирина Волк.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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