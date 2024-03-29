Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 29 марта, добавило в список иноагентов политолога Бориса Вишневского*, адвоката Вадима Прохорова* и проект «Первый отдел»*.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, в частности, говорится: «29 марта 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Л. Вишневский*, В.Ю. Прохоров*, а также проект «Первый отдел»*.

«Б.Л. Вишневский* принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

В.Ю. Прохоров* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации.

Проект «Первый отдел»* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проект сотрудничает с лицами, включенными в реестр иностранных агентов», – сообщили в ведомстве и добавили, что «в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА».

*Физлицо/организация признано в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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