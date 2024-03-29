СМИ: Белый дом согласовал поставки Израилю истребителей F-35

Администрация США санкционировала передачу Израилю 25 истребителей F-35 и тысячи бомб на миллиарды долларов, несмотря на публичное выражение обеспокоенности по поводу возможного военного наступления в Рафахе на границе с Египтом, – сообщает в пятницу, 29 марта, The Washington Post .

Американское издание со ссылкой на представителей Пентагона и Госдепартамента, сообщает, что «новый пакет вооружений для Израиля включает тысячу восемьсот 2000-фунтовых бомб МК-84 и пятьсот 500-фунтовых бомб МК-82, а также 25 истребителей F-35, что было одобрено Конгрессом США еще в 2008 году».

«Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону», – заявил The Washington Post представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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