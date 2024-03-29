Байден заявил о переломном моменте в истории США

Президент США Джо Байден в Radio City Music Hall в Нью-Йорке на мероприятии Демократической партии по сбору средств на свою избирательную кампанию заявил, что в истории Соединенных Штатов настал переломный момент, так как «на карту поставлена демократия», – сообщают в пятницу, 29 марта, СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Почти каждый из мировых лидеров мне говорит, чтобы я не позволил Трампу победить, так как демократия поставлена на карту! Сейчас мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется и все зависит от выборов. Трамп был самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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