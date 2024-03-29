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Суббота, 30 марта 2024, 00:29 мск

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Франция поставляет Киеву списанное оружие, «чтобы не выбрасывать на свалку»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна будет передавать Украине списанное вооружение, чтобы не утилизировать и не выбрасывать его на свалку, – сообщает в пятницу, 29 марта, издание Var-Matin.

Отвечая на вопрос о поставках Киеву французского оружия, Лекорню сказал: «Передача Украине наших вооружений на национальную безопасность Франции не влияет никак, так как мы отдаем списанное. Просто, вместо того, чтобы это списанное оружие и военное оборудование утилизировать или выбрасывать на свалку, мы отдаем его украинской армии. От этого обороноспособность не ослабевает».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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