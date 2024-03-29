США и НАТО ведут милитаризацию Арктики уже десять лет

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (РАН) Александр Степанов заявил, что США и страны НАТО, чтобы насытить военной инфраструктурой приграничные с Россией страны, уже десять лет ведут милитаризацию Арктики, – сообщает в субботу, 30 марта, ТАСС.

В эксклюзивной колонке для агентства Степанов пишет: «Создание новых военных округов (Московского и Ленинградского, – прим. ред.) – это не некая радикальная мера, это ответ на реально складывающуюся в этом регионе обстановку. Процесс милитаризации Арктики со стороны НАТО и прежде всего – США длится уже практически 10 лет, все эти процессы были инициированы и запущены с целью насыщения военной инфраструктурой российского приграничья. Тут прежде всего речь идет о североевропейских государствах и о создании оптимальных условий для их вхождения в НАТО, эти страны не находились в данном статусе. В первую очередь речь, конечно, о Финляндии и Швеции. Эти задачи были решены в рамках политико-дипломатических маневров, а также системной работы по формированию соответствующего информационного фона. В результате Финляндия и Швеция стали полноправными участниками Североатлантического альянса, обеспечив правовую основу очередному такту продвижения военной инфраструктуры блока на северо-восток».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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