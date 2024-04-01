Правящая партия Турции проиграла на муниципальных выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах. После подсчета 99,45% бюллетеней лидирует Республиканская народная партия, а Партия справедливости и развития держится на втором месте.

«Спустя девять месяцев после нашей победы на выборах, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», – приводит слова президента телеканал TRT Haber.

После подсчета 99,45% бюллетеней РНП получила 37,72% голосов, а ПСР – 35,52%, передает агентство «Анадолу».

Эрдоган отметил, 31 марта станет для Турции переломным моментом, потому что в стране победила демократия.

«Турецкий народ вновь использовал урну для голосования, чтобы донести свои послания до политиков. Независимо от результатов, победителем этих выборов станет прежде всего наша демократия и национальная воля», – заявил президент.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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