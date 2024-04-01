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Понедельник, 1 апреля 2024, 20:00 мск

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Москва «прорабатывает» вопрос снятия с «Талибана»* статуса террористической организации

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел России в понедельник, 1 апреля, заявило, что высшее руководство страны «прорабатывает» вопрос снятия с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

В российском внешнеполитическом ведомстве сказали: «Что касается снятия с движения талибов* статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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