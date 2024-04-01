Стало известно, что будет считаться участием в деятельности «нежелательной организации»

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на брифинге в понедельник, 1 апреля, заявил, что участием в деятельности нежелательной организации будет считаться распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения.

В ходе общения с журналистами Пискарев сказал: «Согласно подготовленным поправкам в Уголовный и Административный кодексы РФ участием в деятельности нежелательной организации будет считаться: распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях. К такому участию можно отнести и осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом».

«К примеру – участие в форумах, конференциях, собраниях данной организации, как в России, так и за рубежом, поиск и предоставление помещения для таких мероприятий. … Поправками в кодексы мы, в свою очередь, прописываем ответственность за участие в деятельности таких организаций: предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственная», в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности – до шести лет лишения свободы», – добавил депутат.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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