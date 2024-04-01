Мишустин назначил нового гендиректора Запорожской АЭС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 1 апреля, своим распоряжением назначил Владислава Исаева гендиректором Запорожской АЭС .

В документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов, говорится: «Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП «Запорожская АЭС» сроком на два года».

Напомним, что бывший генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, 3 октября 2022 года был выдворен из Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию за сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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