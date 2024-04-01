Россия развернула доппост военной полиции на Голанских высотах

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в понедельник, 1 апреля, заявил, что военная полиция РФ развернула дополнительный пост в районе Голанских высот на линии зоны разъединения Сирии и Израиля.

В ходе общения с журналистами генерал-майор Попов сказал: «В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между сторонами».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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