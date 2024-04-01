Иран заявил о праве на ответный удар по Израилю

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани в понедельник, 1 апреля заявил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар ВВС Израиля по консульству республики в Дамаске, в результате которого погибли люди.

Telegram-канале иранского МИДа, в частности, говорится: «Пресс-секретарь министерства иностранных дел Насер Канаан решительно осудил нападение сионистского режима на консульское здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске. …Иран, защищая свои права на принятие ответных мер, решит о способе реакции и наказании агрессора. …Ответственность за последствия случившегося лежит на израильской стороне».

«Иран даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске, поскольку израильские власти нарушают международные законы. Это первый случай, когда Израиль напал на официальное дипломатическое здание Ирана и признался в преступлении. Иран ответит достойной местью», – в свою очередь заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари и добавил: «Действия Израиля нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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