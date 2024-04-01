В России могут возродить систему «молочных кухонь»

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова в понедельник, 1 апреля заявила, что депутаты обратятся в министерство труда и социальной защиты РФ по вопросу возрождения системы «молочных кухонь» для обеспечения бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

В своем Telegram-канале Кузнецова написала: «С Татьяной Буцкой, первым зам. председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, обсуждаем итоги нашего мониторинга по «молочным кухням», смотрим, как в регионах обеспечиваются полноценным питанием беременные женщины, кормящие мамы, а также дети в возрасте до 3 лет. …Выявлены регионы, которые вовсе не предоставляют гос. гарантию, заложенную в федеральном законе!»

«Большинство родителей считают, что необходимо возрождать систему «молочных кухонь». Поэтому важно на федеральном уровне разработать единый стандарт обеспечения бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет. От нашей Межфракционной рабочей группы, Комиссии «Единой России» по защите семьи обратимся в Минтруда РФ», – подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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