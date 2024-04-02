На Украине кадровые чистки объяснили растущим влиянием Андрея Ермака

Увольнения ряда чиновников в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского связаны с высоким влиянием главы офиса президента Андрея Ермака, пишет «Страна.ua».

Ермак усиливает свои позиции как второй по влиянию человек на Украине после главы государства. Кадровые чистки показывают, что это влияние продолжает расти.

«На Банковой уволены все заместители главы Офиса президента, которые были назначены не при Ермаке. Отправлен в отставку враждовавший с ним секретарь СНБО Алексей Данилов. Также покинул свой пост первый помощник президента Сергей Шефир, который долгое время оставался одним из главных альтернативных Ермаку каналов коммуникации с Зеленским», – говорится в статье.

Киев объявил об отставке Данилова 26 марта. Неофициально увольнение секретаря СНБО связали с выпадом в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя. Обязанности Данилова взял на себя глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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