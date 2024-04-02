Захарова выразила сомнение в профпригодности израильской разведки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 2 апреля, усомнилась в профессионализме разведки Армии Израиля в ответ на утверждение, что ВВС Тель-Авива атаковали «не консульство и не посольство» в Ирана в Дамаске.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари: «По данным нашей разведки, это не консульство и не посольство».

«Это та же самая разведка, которая проспала атаку 7 октября 2023?», – задала вопрос Захарова.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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