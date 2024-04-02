Си Цзиньпин заявил Байдену о «красной линии»

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что в отношениях Китая и Соединенных Штатов вопрос Тайваня является «красной линией», – передают СМИ.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин сказал Байдену: «Вопрос Тайваня – это «красная линия» в отношениях между двумя странами и закрывать глаза на внешнюю поддержку его независимости мы не станем. Что касается сепаратисткой деятельности сил за независимость Тайваня, а также потворства ей и поддержки ее извне, мы мириться с этим не будем».

В свою очередь, западные СМИ пишут, что представитель Белого дома высокого ранга в ходе специального брифинга заявила, что во время разговора с лидеров КНР Джо Байден подтвердил «политику США «одного Китая» и подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе, особенно в преддверии инаугурации следующего главы тайбэйской администрации Лай Циндэ, которая должна пройти 20 мая».

«Президент США также заявил об обеспокоенности нечестными экономическими практиками КНР и донес до Си Цзиньпина, что Вашингтон продолжит принимать меры по защите интересов своей экономики и национальной безопасности», – добавила представитель администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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