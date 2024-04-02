Медведев: Было б интересно посмотреть на реакцию «америкосов» на удар Ирана по посольству США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 2 апреля, заявил, что было бы интересно посмотреть на реакцию «америкосов», если бы Иран ударил по посольству США в Израиле, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, Медведев сказал: «Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов. А то что получается, Израилю, можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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