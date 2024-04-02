Блинкен продолжает обещать Киеву членство в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже во вторник, 2 апреля, снова пообещал Украине членство в НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Как союзники по НАТО заявили на саммите в Вильнюсе, Украина членом НАТО станет. Для нас вопрос заключается только в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки. И я верю, что саммит НАТО по случаю 75-й годовщины будет действительно сфокусирован на том, как мы можем эту дорожную карту создать».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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