российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 апреля 2024, 20:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Блинкен продолжает обещать Киеву членство в НАТО

Блинкен Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже во вторник, 2 апреля, снова пообещал Украине членство в НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Как союзники по НАТО заявили на саммите в Вильнюсе, Украина членом НАТО станет. Для нас вопрос заключается только в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки. И я верю, что саммит НАТО по случаю 75-й годовщины будет действительно сфокусирован на том, как мы можем эту дорожную карту создать».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Медведев: Было б интересно посмотреть на реакцию «америкосов» на удар Ирана по посольству США / Си Цзиньпин заявил Байдену о «красной линии» / «Вляпались»: Захарова оценила вступление Швеции в НАТО / Власти Шри-Ланки проводят расследование о поставках опасных грузов после обрушения моста в США / Белый дом продолжает призывать оказывать помощь киевскому режиму / В Белом доме заявили о «случайном» совпадении Пасхи с Днем трансгендеров* / Следственный комитет начал проверку причастности США и Украины к терактам в России / Вашингтон искажает данные о теракте в «Крокусе», чтобы скрыть свою причастность – СВР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, США, Украина,