ООН: В секторе Газа на грани голода находится более половины населения

Всемирный банк и ООН во вторник, 2 апреля выпустили совместный доклад, в котором говорится, что в результате обострения палестино-израильского конфликта на грани голода находятся более половины жителей сектора Газа, а около 1 миллиона остались без жилья, – сообщают СМИ.

В документе, обнародованном двумя международными организациями, в частности, говорится: «Более половины населения Газы находятся на грани голода, и все население испытывает острую нехватку продовольствия и недоедание. Более миллиона человек остались без домов, а 75% населения стали вынужденными переселенцами. …Ущерб, причиненный инфраструктуре сектора Газа с октября 2023 года, составляет около $18,5 млрд, а в 2024 году прогнозируется значительное ухудшение экономической ситуации в анклаве».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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