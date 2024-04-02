Путин пообещал ветеранам СВО с ампутациями специальные автомобили

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой во вторник, 2 апреля, подтвердил, что участники СВО с ампутированными ногами будут обеспечены автомобилями с ручным управлением, – сообщили в Кремле.

На встрече с главой государства Цивилёва предложила обеспечить военнослужащих с ампутацией ног автомобилями с ручным управлением, включив их в перечень средств реабилитации, на что Путин сказал: «Будем считать, что этот вопрос решен».

«Вы несколько раз в ходе нашей беседы так очень тепло говорите о тех людях, с которыми работаете: защитники, наши ребята и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться – и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем», – добавил президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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