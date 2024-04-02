Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 2 апреля, заявил, что обсуждение проблемы о признании Украины террористическим государством – это «схоластическая дискуссия» и призвал «крошить бандеровских свиней» в любом месте.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Возникла дискуссия – а не пора ли признать на международном уровне так называемую бывшую Украину террористическим государством. Дискуссия вполне схоластическая. Почему?»

«1. По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома.

2. При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа азова*, буданова* или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе. Своих Сомос не судят. Так, пообсуждают на страницах интернета коверные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет. Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе.

3. Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров – ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», – подчеркнул зампред российского Совбеза.

*Организация/ физ.лицо признано террористом и запрещены в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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