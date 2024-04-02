В США не видят потенциального конфликта между НАТО и Россией

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге во вторник, 2 апреля, заявила, что Соединенные Штаты не считают, что назревает вооруженный конфликт между странами Североатлантического альянса и Россией, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Госдепом, говорится, что Смит сказала следующее: «Для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала предпринимается много усилий, однако мы никому не сигнализируем о том, что война надвигается. Все усилия России сфокусированы на Украине, и на сегодняшний день признаков того, что надвигается война между Россией и НАТО – нет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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