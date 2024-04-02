российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 апреля 2024, 00:11 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Белом доме нет информации о передаче Ираном ракет России

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 2 апреля, заявил, что у США нет информации о передаче Ираном ракет России, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «США не располагают свидетельствами о передаче Ираном ракет России. Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения их на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,