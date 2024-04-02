В Белом доме нет информации о передаче Ираном ракет России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 2 апреля, заявил, что у США нет информации о передаче Ираном ракет России, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «США не располагают свидетельствами о передаче Ираном ракет России. Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения их на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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