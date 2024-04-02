Украина потеряла 80 процентов генерирующих мощностей

Министерство финансов США во вторник, 2 апреля, сообщило, что глава ведомства Джанет Йеллен отправится в Китай 3-9 апреля на встречу с представителями руководства страны для обеспечения справедливого отношения к американским сотрудникам и предприятиям, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США, в частности, говорится: «Министр Йеллен 3-9 апреля посетит КНР для проведения двусторонних встреч и других контактов. Визит министра нацелен на обеспечение справедливого отношения к американским сотрудникам и предприятиям, развитие двустороннего сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом средств, а также на создание финансовой стабильности, а также на решение климатических проблем и урегулирование вопросов с долгами развивающихся стран».

«Джанет Йеллен встретится с главой Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и министром финансов Лань Фоанем. Также у нее запланирован ряд двусторонних встреч и консультации с представителями американского бизнес-сообщества и экспертами в области экономики».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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