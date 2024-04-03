Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в среду, 3 апреля, высказался о необходимости соединения мостом острова Сахалин с материком, – сообщили в Кремле.

В ходе общения с губернатором Сахалинской области глава государства сказал: «Мост между Сахалином и материковой частью страны необходим. Власти проработают этот вопрос. Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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