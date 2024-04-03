Министр обороны Франции переговорил с Сергеем Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 3 апреля, в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу осудил теракт в «Крокус сити холле» и заявил о готовности к укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном французским оборонным ведомством, в частности, говорится: «Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в телефонном разговоре с Сергеем Шойгу решительно осудил теракт в «Крокус сити холле», произошедший 22 марта, выразил солидарность с семьями погибших, а также заявил о готовности к укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом».

«Париж не располагает никакими данными о связи теракта в «Крокусе» с Украиной», – добавил глава Минобороны Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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