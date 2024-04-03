Столтенберг снова пообещал Украине членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Украину на брифинге в среду, 3 апреля, по итогам встречи глав МИД стран-членов альянса заявил, что Украина станет членом этой военной организации, весь вопрос только во времени, когда это произойдет.

Отвечая на соответствующий вопрос украинских журналистов, Столтенберг сказал: «Когда НАТО направит приглашение, это будет практически означать членство в альянсе. В этом разница между НАТО и Европейским союзом. Евросоюз приглашает страны вступить в свои ряды, но с момента приглашения до членства может пройти несколько лет. В НАТО, если вы приглашены, то далее вступление происходит в сжатые сроки. Мы приняли решение для Украины отменить существующий план действий для членства в НАТО и сделать процесс одношаговым. Украина станет членом альянса, но это вопрос времени».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube