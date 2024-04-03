В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 3 апреля, объявила о дополнительном призыве резервистов соединений противовоздушной обороны (ПВО) после атаки на консульство Ирана в Сирии, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ, в частности, говорится: «После оценки ситуации командованием было принято решение увеличить численность личного состава и призвать военнослужащих резерва в систему ПВО. …Израиль находится в состоянии повышенной готовности к потенциальному удару Ирана в ответ на атаку на диппредставительство в Сирии».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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