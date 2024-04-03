Российские ВКС в Сирии уничтожили две базы боевиков

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в среду, 3 апреля, заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии уничтожили в труднодоступных горных районах два пункта базирования боевиков.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Эль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube