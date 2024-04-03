Шойгу заявил французскому коллеге об украинском следе в теракте в «Крокус сити холле»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгув ходе телефонных переговорах с французским коллегой Себастьяном Лекорню в среду, 3 апреля, заявил об «украинском следе» в организации теракта в «Крокус сити холле», а также выразил надежду на то, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 г. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*. Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Имеются сведения об украинском следе в организации теракта».

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – подчеркнул Шойгу.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции. Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно», – сообщили в Минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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