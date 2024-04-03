В правительстве Израиля призвали к проведению досрочных выборов в Кнессет

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц на пресс-конференции в среду, 3 апреля, призвал провести досрочные выборы в Кнессет (парламент) в сентябре текущего года ради восстановления доверия к властям страны, – сообщают израильские СМИ.

В ходе общения с журналистами Бени Ганц сказал: «В течение последних нескольких последних недель я обсуждал досрочные выборы с политическими лидерами и передал эту информацию премьер-министру Нетаньяху. Я буду вести диалог по этой теме, поскольку выборы помогут продолжить бои против ХАМАС, восстановив при этом доверие граждан к властям».

«Происходящее в коридорах власти и на улицах опасно, это следует остановить. Я готов покинуть кабинет министров, созванный на время ведения операции в секторе Газа, поскольку не намерен оставаться в правительстве, которое не будет предпринимать конкретных действий для возвращения палестинцами похищенных израильтян», – заявил министр военного кабинета Израиля.

В свою очередь, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что приветствует призыв Бенни Ганца провести в сентябре выборы в израильский парламент.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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