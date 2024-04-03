Антонов рекомендовал США перестать лгать себе и давать советы

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 3 апреля, заявил, что американцы могут восстановить доверие Москвы, если отринут иллюзии о нанесении России стратегического поражения, перестанут лгать себе и давать советы, – сообщили в российском постпредстве.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «России следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном», российский дипломат сказал: «Все, что сейчас происходит, – исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств».

«Не американцам давать нам советы. Кстати, те же слова чиновники госдепа долдонили и в 2021 году, то есть до начала СВО. От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим», – подчеркнул Антонов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube