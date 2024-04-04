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Четверг, 4 апреля 2024, 17:56 мск

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Берлин снова призвал страны ЕС передать системы ПВО Украине

Бербок. Фото: pnn.de

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам планового заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе в четверг, 4 апреля, заявила, что Германия снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО для передачи их киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава германской дипломатии сказала: «После решительного обращения министра иностранных дел Украины (Кулебы, – прим.ред.) мы вновь будем призывать страны Европы проверить, где находится их ПВО, которые они могли бы передать Украине, а также распространить свое обещание о предоставлении этих систем на весь мир».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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