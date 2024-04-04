Путин открыл молодежные центры в 12 регионах страны

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 апреля, в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых молодежных центров в 12 регионах России, в том числе в Севастополе, Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), – сообщили в Кремле.

В ходе церемонии открытия молодежных образовательных центров глава государства сказал: «Сегодня у нас значимое, большое событие, мы даем старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров сразу в 12 регионах России. И это действительно заметное, весомое пополнение. Главное – что мечты еще десятков, сотен, тысяч наших девушек и юношей станут реальностью».

Кроме того, Путин поручил задействовать в кадровой программе «Время героев» возможности всех круглогодичных молодежных центров.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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