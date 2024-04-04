Столтенберг допустил поражение Украины на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам планового заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе в четверг, 4 апреля, признал возможность поражения киевского режима на поле боя по причине того, что альянс не сможет собрать достаточное количество оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсека блока НАТО сказал: «Ситуация на поле боя серьезная, мы видим, как Россия наступает. Сейчас есть два возможных сценария – это НАТО все-таки сможет собрать больше помощи и Украина займет больше территорий. Второй сценарий, – не сможем этого сделать, и тогда есть реальный риск, что Россия займет больше территории, и мы окажемся в еще более сложной ситуации, поскольку единственный реальный путь к долгосрочному миру на Украине – это если она будет иметь сильные вооруженные силы».

«Украина не просит направлять боевые подразделения альянса, она запрашивает усиление военной помощи. При этом, вероятность того, что НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для противодействия России существует», – добавил Столтенберг и подчеркнул, что «НАТО российско-украинского конфликта не является частью и таковой не станет».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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