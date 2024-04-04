Дети-сироты Донбасса и Новороссии будут получать материнский капитал

Министерство труда и социальной защиты в четверг, 4 апреля, сообщило, что ведомством подготовлен законопроект, предусматривающий выплату материнского капитала детям-сиротам из Донбасса и Новороссии, потерявшим родителей до воссоединения этих регионов с Россией.

В сообщении, распространенном пресс-службой Минтруда, в частности, говорится: «Минтрудом подготовлен проект федерального закона, предусматривающий распространение права на получение сертификата на маткапитал на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 года. Таким образом, с принятием закона право на материнский капитал получат дети-сироты, потерявшие родителей до 30 сентября 2022 года, в том числе в случае, если те не являлись гражданами России».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube