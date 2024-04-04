В МАГАТЭ заявили об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне отключения резервной линии электроснабжения.

В заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, в частности, говорится: «Причина последнего отключения резервной линии энергоснабжения в 330 кВ на Запорожской АЭС не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. О ней также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду они слышали звуки ракетных обстрелов».

Ранее сегодня в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили об отключении одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения.

«Причины уточняются. Радиационный фон находится в норме», – заявили на ЗАЭС.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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