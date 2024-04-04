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Четверг, 4 апреля 2024, 22:57 мск

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В МАГАТЭ заявили об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси Фото: скрин видео МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне отключения резервной линии электроснабжения.

В заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, в частности, говорится: «Причина последнего отключения резервной линии энергоснабжения в 330 кВ на Запорожской АЭС не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. О ней также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду они слышали звуки ракетных обстрелов».

Ранее сегодня в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили об отключении одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения.

«Причины уточняются. Радиационный фон находится в норме», – заявили на ЗАЭС.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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