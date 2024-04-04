Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 4 апреля, призвал относится к солдатам НАТО, как к «эсэсовцам», не брать их в плен, а также выплачивать максимальную премию за каждый уничтоженный самолет альянса.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте», Медведев написал: «У наших друзей из НАТО появилась новая мантра. Сейчас они коллективно заявляют, что интервенция в «Украину» не планируется. Просто некоторые войска войдут в район Львова и, возможно, Киева, чтобы сменить украинскую армию. Что-то вроде ведения домашнего хозяйства и организации; обучение; привоз в некоторые места элитного спецназа. Больше ничего. Вывод: жители наших стран, расслабьтесь. Гробов будет всего несколько. И вы, русские, не волнуйтесь, мы не собираемся воевать».

«Просто совершенно наглые скоты, считающие весь мир дураками! Все эти микрогенитальные органы НАТО должны подчиняться приказам украинских вооруженных сил и никому другому! В противном случае их не пустят даже в такую ​​убогую, умирающую страну, как «Украина». Это значит, что они станут частью регулярных сил, которые сейчас воюют против нас. Вот почему к ним можно относиться только как к врагам. И не просто как к врагам, а как к элитным отряда, гитлеровским карателям СС. И для этих заморских вшей, которых, в отличие от несчастных украинцев, не заставляли идти на войну, может быть только одно правило: никаких взятий в плен! И за каждого убитого, взорванного или сожженный истребитель НАТО должно быть назначено максимальное вознаграждение. И никаких возвращений тел. Пусть родственники за рубежом страдают», – подчеркнул зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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