США вынесут на голосование резолюцию о не размещении ядерного оружия в космосе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 4 апреля, заявил, что США на следующей неделе вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Мы вынесем на голосование Совета Безопасности ООН эту резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие на орбите Земли в начале следующей недели. Мы ждем поддержки России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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