Люксембург выступил против приема Украины в НАТО, пока она находится в состоянии войны

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель на брифинге по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО заявил, что страна, которая находится в состоянии войны, как Украина, не может быть приглашенной в альянс, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО Беттель сказал: «Дело в том, что у нас никогда не было страны, которая бы входила в НАТО, находясь в состоянии войны. Украина – в состоянии войны. Это бы означало, что сразу же была бы применена статья 5. Это означает, что должны были бы задействованы войска альянса, то есть НАТО сразу же поставила бы свой сапог на землю Украины».

«Результатами саммита НАТО в Вашингтоне этим летом станет то, что союзники вновь подтвердят, что будущее Украины в альянсе. Это то, что мы уже говорили, и я знаю, что это можно еще раз повторить», – добавил глава люксембургской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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