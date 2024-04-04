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Пятница, 5 апреля 2024, 02:08 мск

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Блинкен призвал к срочному оказанию помощи Украине

Блинкен Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО в четверг, 4 апреля, призвал срочно оказать Украине дополнительную помощь, ссылаясь на просьбу главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Украине срочно требуется дополнительная помощь. Сегодня мы услышали об этом непосредственно от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Каждый день без дальнейшей помощи ставит защитников Украины в еще большую опасность. Наша поддержка особенно важна, поскольку ряд стран помогает России наращивать свою оборонную промышленность и продолжать агрессию против Украины»

«США со своей стороны внесли огромный вклад в оказание помощи Украине, но теперь крайне важно, чтобы Конгресс принял запрос на оказание финансовой помощи Украине, который направил президент Байден. …Мы знаем нужды Киева – это средства ПВО, артиллерия, боеприпасы. Исходя из того, что я услышал сегодня, все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия», – подчеркнул глава американского Госдепа.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, США, Украина,