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Пятница, 5 апреля 2024, 19:22 мск

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СМИ: Израиль закрыл посольства в Швеции и Италии

Израиль временно приостановил работу своих посольств в Швеции и Италии из соображений безопасности из опасения мести со стороны Багдада, – сообщают европейские СМИ.

В комментарии газете Aftonbladet работники израильской дипмиссии в Стокгольме сказали: «Посольство сегодня было закрыто, и это из-за ситуации между Израилем и Ираном. Мы не боимся, но обеспокоены тем, что могут произойти нападения».

В свою очередь итальянское агентство ANSA сообщило о закрытии посольства Израиля в Риме «из соображений предосторожности» после сообщений о возможных нападениях в ответ на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске.

Ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что власти Израиля решили приостановить работу 28 дипломатических представительств по всему миру в связи с угрозой со стороны Ирана.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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