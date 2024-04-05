Сеул передаст Киеву более двух миллиардов долларов в качестве помощи

Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Юль в пятницу, 5 апреля, заявил, что Сеул в рамках средне- и долгосрочной помощи намерен передать Украине 2,3 миллиарда долларов, но не летальное оружие, – сообщает агентство Yonhap.

В заявлении главы южнокорейской дипломатии говорится: «Сеул планирует предоставить Украине средне- и долгосрочный пакет помощи в размере $2,3, начиная с этого года, и предложить $12 млн. на реабилитацию раненых украинских солдат через целевой фонд НАТО для помощи Украине».

Следует отметить, что в ответ на заявление главы украинского МИДа Кулебы о том, что «Сеулу следует направить Киеву оружие», в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве сказали: «Никаких изменений в существующей политике отказа от поддержки Украины летальным оружием не будет».

Сеул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube