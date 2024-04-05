Гагузия пригрозила Молдавии объявлением независимости

Башкан (глава) Автономного территориального образования (АТО) Гагаузия составе Молдавии Евгения Гуцул в пятницу, 5 апреля, заявила, что если Молдавия решит объединиться с Румынией, автономия объявит о своей независимости, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гуцул написала: «Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать…Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возобладает. …В Гагаузской автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии».

«Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы. Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона», – добавила башкан Гагаузии.

Ответим, что накануне, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке идеи объединения Румынии с Молдавией.

Комрат, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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