МИД РФ заявил, что Запад пытается втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 5 апреля, назвало встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями США и ЕС желанием Запада превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе и стремлением втянуть регион в геополитическое противостояние.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения – США – Евросоюз как очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности».

«Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе. Нам известно, что Вашингтон и Брюссель – под эфемерные обещания – добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения», – подчеркнули МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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