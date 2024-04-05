Сенат США угрожает Палате представителей давлением ради выделения денег Киеву

Лидер демократического большинства в Верхней палате Конгресса США Чак Шумер в пятницу, 5 апреля, заявил, что Сенат будет давить на Палату представителей с целью выделения финансирования на нужды Киева, – передают СМИ.

Сообщается, что Шумер сказал следующее: «Законопроект о дополнительном финансировании лежит на столе у спикера Палаты представителей Джонсона уже более 50 дней. И – чем дольше документ находится на рассмотрении, тем более отчаянным становится ситуация на Украине. Между тем, спикер Джонсон, в конечном счете, должен решить сам, совершит ли он правильный поступок для Украины, Америки и демократии во всем мире, или позволит крайнему политическому крылу MAGA вручить победу Владимиру Путину».

«Мы продолжим давить на Палату представителей, чтобы она утвердила одобренный Сенатом законопроект о дополнительном финансировании в интересах национальной безопасности, который гарантировал бы выделение столь необходимых средств для Украины», – добавил американский политик.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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